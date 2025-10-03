شش هزار و ۷۲۰ بسته نوشت افزار میان دانش آموزان نیازمند و مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) نیشابور توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نیشابور گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید، این نهاد با همراهی مراکز نیکوکاری و مشارکت خیرین و با هدف حمایت از دانش‌آموزان محروم و ارتقای فرصت‌های برابر آموزشی، اقلام ضروری تحصیلی از جمله دفتر، مداد، خودکار، کیف و سایر ملزومات آموزشی را تهیه و در اختیار این دانش آموزان قرار داد.

ذبیح‌الله حاجتمند افزود: این اقدام بخشی از حمایت آموزشی کمیته امداد است که در آینده با گستردگی بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: این طرح، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت اجتماعی کمیته امداد و مراکز نیکوکاری و خیرین نیشابور است که با نگاه انسانی و دغدغه‌مند، در مسیر ساختن آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین گام برمی‌دارند.