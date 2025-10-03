نشست هم اندیشی دانش و مهارت حکمرانی ویژه مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران، بخشداران و اعضای شورای تامین در استانداری سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، علیرضا براتی، معاون آموزش مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور، برگزاری منظم دوره‌های آموزشی و مهارتی مدیریتی را برنامه وزارت کشور برای استان‌ها دانست و از آموزش‌های انتخاباتی ویژه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا برای مدیران اجرایی خبر داد.

رضا عبدالله زاده معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری سمنان هم آگاهی مدیران از مسائل روز نظام حکمرانی را هدف اصلی این نشست دانست.

استاندار سمنان هم در این نشست با تأکید بر لزوم ارتقای سطح علمی و مدیریتی مدیران، استفاده از ظرفیت‌های نوین همچون هوش مصنوعی و اصلاح ساختار‌های قانونی و نظارتی را ضرورتی جدی برای حرکت استان و کشور در مسیر توسعه دانست.

محمد جواد کولیوند با بیان اینکه حکمرانی هوشمند نیازمند تغییر نگرش در سطوح مختلف مدیریتی است، گفت: اگر کشوری بخواهد مسیر توسعه را طی کند، همه اقشار جامعه باید همگام با دانش روز حرکت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای اخلاق مدیریتی خاطرنشان کرد: قدرت واقعی در علم، اخلاق و برخورد صحیح با مردم است. مدیری موفق است که بتواند با استفاده از علم روز و اخلاق نیکو، مسیر توسعه را هموار کند.