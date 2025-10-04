به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بختگان گفت: بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان بختگان، بیش از ۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد را جمع آوری و معدوم سازی کردند.

دکتر مسعود قریب مطلق ادامه داد: این اقلام شامل انواع فرآورده‌های لبنی، کنسروها، نوشیدنی‌ها، مواد پروتئینی، تنقلات و محصولات بسته‌بندی‌شده و آرایشی و بهداشتی، بود که در بازدید‌های کارشناسان بهداشت محیط از مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در شهرستان بختگان کشف و ضبط شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان بختگان بیان کرد: پس از مراحل قانونی، این مواد در محل دفن بهداشتی پسماند شهرستان بختگان معدوم شد.