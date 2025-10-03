پخش زنده
امروز: -
دوره آموزشی توانمند سازی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت : در این دوره آموزشی دو روزه مربیان فرهنگی هنری و مسئولان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع نمایش سایه ای عروسکی آموزش های لازم را فرامیگیرند.
سکینه پارسا افزود: در این دوره به مربیان نحوه ساخت عروسک و نورپردازی آموزش داده میشود.
وی گفت: شکوفایی و کشف استعداد های کودکان و نوجوانان - یادگیری فعالیت های گروهی و افزایش اعتماد به نفس از جمله اهداف این دوره آموزشی است.
۲۰ هزار کودک و نوجوان در ۲۴ مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان عضو هستند.