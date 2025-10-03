پخش زنده
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاریها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص گسترش کلاهبرداریها توسط کانالهای بورسی جعلی در فضای مجازی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد منتظری گفت: اخیراً برخی اشخاص در فضای مجازی به ویژه کانال های تلگرامی با سوء استفاده از نام و نشان نهادهای مالی دارای مجوز از سازمان بورس مانند شرکتهای سرمایه گذاری، صندوق های سرمایه گذاری، شرکت های سبدگردان و ... و با جلب اعتماد مخاطبان از طریق استفاده از نام و تصویر مدیران این نهادهای مالی با معرفی شماره حساب اشخاص دیگر به جمع آوری وجوه نقد از مردم اقدام کردهاند که هویت این کلاهبرداران نیز مشخص نیست.
رئیس اداره پیشگیری از ناهنجاری ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: ضروری است سرمایهگذاران از راههای ارتباطی صحیح با نهادهای مالی مانند تارنماهای رسمی هر یک از آنها، که در تارنمای cfi.seo.ir معرفی شده، استفاده کنند.