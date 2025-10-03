توقیف کاروان صمود جنایت دیگر رژیم صهیونیستی است
امام جمعه چهاربرج با بیان اینکه مهمترین دستاورد کاروان صمود، تأثیر آن بر افکار عمومی جهان است، گفت: توقیف کشتیهای ناوگان صُمود، جنایت دیگری از سوی اسرائیل جنایتکار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حجتالاسلام جلالی در خطبههای نمازجمعه این هفته چهاربرج با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: توقیف کشتیهای ناوگان صُمود، جنایت دیگری از سوی اسرائیل جنایتکار است.
امام جمعه چهاربرج افزود: دولتهای جهان برای تضمین امنیت سرنشینان و آزادی تمامی بازداشتشدگان این کشتیها باید مداخله کنند.
وی با بیان اینکه مهمترین دستاورد کاروان صمود، تأثیر آن بر افکار عمومی جهان است، گفت: تمامی شرکتکنندگان در این کاروان با توجه به پیشینه این اقدام، پیشبینی داشتند که با ورود به آبهای منطقه غزه، با مقابله و ممانعت رژیم صهیونی مواجه خواهند شد.
جلالی تصریح کرد: جهان باید بداند که نقاط ضعف رژیم صهیونیستی آنقدر فراوان و کشنده است که اگر اراده ملی، منطقهای و بینالمللی برای ریشهکن کردن این غده سرطانی باشد، فروپاشی آن حتمی به نظر میرسد.
امام جمعه چهاربرج تصریح کرد: نسل امروز خواهد توانست با ورود به فلسطین، در قدس شریف نماز بخواند و جهان را از شر این غده سرطانی نجات دهد و آن روز دور نیست و ۲۵ سال زمانی است بیش از حد کافی برای محقق شدن این وعده الهی.
وی در ادامه به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی اشاره و اظهار کرد: نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یادآور تلاش غیور مردان است که با توکل به خداوند متعال و استعانت از حضرت ولی عصر (عج) در ایجاد امنیت و آسایش مردم، با شجاعت، دلاوری، و ایثار به مردم شریف ایران اسلامی خدمت میکنند و با حضور ایثارگرانه خود در پاسداری از ارزشهای اسلامی و انقلاب و برقراری نظم و آرامش در کشور نقش اساسی را ایفا میکنند.
جلالی افزود: حافظان نظم و امنیت در جامعه، با توکل به خداوند متعال و در سایه ولایت علوی فرمانده معظم کل قوا حضرت آیتالله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) در ادامه خدمت به نظام جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در ظل توجهات حضرت ولی عصر (عج) همواره پر صلابت و مصمم در پیشبرد اهداف عالی ایران اسلامی و تأمین امنیت شهروندان خدمتگزاران ملت شریف ایران تلاش کنند.
امام جمعه چهاربرج در ادامه به جنگ روانی دشمن برای القای بحران اشاره کرد و گفت: فشار رسانههای وابسته به جریانهای آمریکایی و صهیونیستی برای القای بحران قریبالوقوع جنگ افزایش پیدا کرده است و دشمن از کوچکترین تحرکات نظامی در منطقه، اخبار بحرانزا تولید میکند تا وانمود کند که جنگ در شرف وقوع است که این اقدامات، بخشی از عملیات روانی دشمن برای خنثیسازی راهبرد «عادیسازی» ایران است.
وی با بیان اینکه اگر واقعاً جنگی در برنامه دشمن باشد، «اصل غافلگیری» در جنگ یک مؤلفه کلیدی برای او است، اظهار کرد: اگر دشمن قصد شروع جنگ را داشته باشد، هرگز اجازه نمیدهد که ما آغاز آن جنگ را پیشبینی کنیم، بنابراین، هر وقت در فضای رسانهای اعلام میشود که جنگ آغاز شده یا در حالت آغاز شدن است، به احتمال زیاد این اخبار بخشی از عملیات روانی و جنگ سایبری دشمن است و نه نشانه شروع درگیری میدانی.
جلالی با تأکید بر اینکه کشور باید به دنبال آرامسازی وضعیت موجود باشد تا حرکت و تولید کشور متوقف نشود و کشور بهسوی قوی شدن حرکت کند، تصریح کرد: قوی شدنِ نظامی، علمی، دولتی و ساختاری و سازمانی لازم است.
امام جمعه چهاربرج افزود: باید افراد هوشمند ما، صاحبنظران دلسوز ما بنشینند، راههای تقویت کشور را پیدا کرده و این راهها را دنبال کنند که اگر این شد، آن وقت طرف تهدید هم نمیکند؛ چون طرف مقابل قوی است،
وی در ادامه با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه (س) و با بیان حرکت تاریخی حضرت معصومه (س) باعث تحولات بزرگ در جهان امروز شده است، گفت: جهان پرچالش امروز، دختران و زنان جوان بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوهای راستین و اسوههای عملی هستند تا بتوانند در مسیر زندگی، راه سعادت و کمال را بیابند و در این میان، شخصیت حضرت فاطمه معصومه (س) بهعنوان بانویی آسمانی و اسوهای کامل، میتواند چراغ راه دختران امروز باشد.
جلالی تصریح کرد: تبیین ابعاد مختلف زندگی این بانوی بزرگوار، برای ارائه الگویی کاربردی برای نسل جوان، از رسالتهای مهم شبکه تبیین و تبلیغ جبهه انقلاب است.
امام جمعه چهاربرج اظهار کرد: فضائل اخلاقی، کمالات معنوی و مقاومت در راه حق، مختص به زمان و مکان خاصی نیست و حضرت معصومه (س) تجسم عینی این ارزشها است.