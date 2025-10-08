به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، حمیدرضا عادل معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: این دوره آموزشی با ۲۴ فراگیر از دانش آموختگان و بهره برداران پرورش گاو شیری صنعتی به مدت یک ماه برگزار می شود.

این دوره شامل دو بخش آشنایی با فیژیولوژی دام و حضور در کشتارگاه است. وی هدف از برگزاری این دوره را تربیت نیروی انسانی متخصص در واحد های پرورش، جلوگیری از هم خونی، جلوگیری از بیماری ها، کاهش هزینه نگهداری جوانه و انجام عملیات اصلاح نژادی است. افزود:در پایان دوره به فراگیرانی که در آزمون موفق شوند گواهینامه مهارت از طرف مرکز اصلاح نژاد دام صادر می شود.