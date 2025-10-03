انسجام و اتحاد همگانی تنها راه مقابله با نقشههای شوم دشمنان
امام جمعه ارومیه گفت: باید با افزایش انسجام و اتحاد در جامعه، نقشههای شوم دشمنان را نقشه برآب کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ حجتالاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته در ارومیه ضمن تسلیت فرارسیدن وفات حضرت معصومه (س) اظهار کرد: حضرت فاطمه معصومه (س) از ویژگیهای برجستهای و شخصیت با عظمتی برخوردار بودند و زیارت آن حضرت از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی در ادامه به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی هم اشاره کرد و افزود: تلاشگران نیروی انتظامی شبانه روز در حال خدمت هستند، در کشور ما، خدمتکاران نیروی انتظامی پلیس مردمی هستند و همیشه و در همه حال در کنار اقشار مختلف جامعه هستند.
حجتالاسلام قریشی گفت: مجلس و دولت باید امکانات بیشتری به این قشر اختصاص دهند و حمایت همه جانبه از آنان داشته باشند.
امام جمعه ارومیه در ادامه به مسئله اسنپ بک و تحریمهای دشمن اشاره و عنوان کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه نشان داد هدف آمریکا و استکبار، مهار و تضعیف ایران است و همواره برای گسترش ناامیدی و ایجاد بار روانی منفی در جامعه تلاش میکند.
وی افزود: دشمنان با اقدامات روانی میخواهند مردم ایران را ناامید کرده و بحران اقتصادی در جامعه ما به وجود آورند.
حجتالاسلام والمسلمین قریشی ادامه داد: تنها اقدامی که میتوانیم در برابر توطئههای دشمنان داشته باشیم این است که اتحاد وحدت و انسجام خود را افزایش دهیم و به دشمن اجازه ندهیم اتحاد مردم را خدشهدار کند.
امام جمعه ارومیه افزود: در شرایط کنونی باید از یکدیگر و به ویژه جوانان حمایت کنیم و از تهدیدها فرصت بسازیم چرا که خواست خداوند این است که ما قوی باشیم.