امام جمعه ارومیه گفت: باید با افزایش انسجام و اتحاد در جامعه، نقشه‌های شوم دشمنان را نقشه برآب کنیم.

انسجام و اتحاد همگانی تنها راه مقابله با نقشه‌های شوم دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در آئین عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته در ارومیه ضمن تسلیت فرارسیدن وفات حضرت معصومه (س) اظهار کرد: حضرت فاطمه معصومه (س) از ویژگی‌های برجسته‌ای و شخصیت با عظمتی برخوردار بودند و زیارت آن حضرت از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی در ادامه به فرارسیدن هفته نیروی انتظامی هم اشاره کرد و افزود: تلاشگران نیروی انتظامی شبانه روز در حال خدمت هستند، در کشور ما، خدمتکاران نیروی انتظامی پلیس مردمی هستند و همیشه و در همه حال در کنار اقشار مختلف جامعه هستند.

حجت‌الاسلام قریشی گفت: مجلس و دولت باید امکانات بیشتری به این قشر اختصاص دهند و حمایت همه جانبه از آنان داشته باشند.

امام جمعه ارومیه در ادامه به مسئله اسنپ بک و تحریم‌های دشمن اشاره و عنوان کرد: فعال شدن مکانیسم ماشه نشان داد هدف آمریکا و استکبار، مهار و تضعیف ایران است و همواره برای گسترش ناامیدی و ایجاد بار روانی منفی در جامعه تلاش می‌کند.

وی افزود: دشمنان با اقدامات روانی می‌خواهند مردم ایران را ناامید کرده و بحران اقتصادی در جامعه ما به وجود آورند.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی ادامه داد: تنها اقدامی که می‌توانیم در برابر توطئه‌های دشمنان داشته باشیم این است که اتحاد وحدت و انسجام خود را افزایش دهیم و به دشمن اجازه ندهیم اتحاد مردم را خدشه‌دار کند.

امام جمعه ارومیه افزود: در شرایط کنونی باید از یکدیگر و به ویژه جوانان حمایت کنیم و از تهدید‌ها فرصت بسازیم چرا که خواست خداوند این است که ما قوی باشیم.