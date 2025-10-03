پخش زنده
امروز: -
امام جمعه همدان گفت: نقطه قوت ما در بحرانها، اتحاد و انسجام است و باید در همه عرصهها، اتحاد ملی را حفظ کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده ولی فقیه در ابتدای خطبههای نماز جمعه به حرکت کاروان امدادرسانی صمود به سمت غزه اشاره و گفت: این کاروان نمادی از مقاومت جهانی در برابر ظلم و رژیم صهیونیستی و این حرکت صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رسانده است.
آیتالله حبیبالله شعبانی در ادامه بر اهمیت انسجام اجتماعی و حفظ اتحاد مقدس در برابر دشمنان کشور تاکید و افزود: نقطه قوت ما در بحرانها، اتحاد و انسجام است و باید در همه عرصهها، اتحاد ملی را حفظ کنیم.
خطیب جمعه همدان در بخش دیگری از خطبهها به مشکلات معیشتی مردم و ضرورت رعایت انصاف در برخورد با مسائل اقتصادی اشاره و از مسئولین خواست که توجه ویژهای به مشکلات معیشتی مردم داشته باشند.
وی در پایان خطبهها، یاد و خاطره معلم و دانشآموز عزیزی که اخیراً در همدان فوت کردهاند، گرامی داشت.
فرمانده انتظامی استان همدان، در سخنرانی پیش از خطبهها ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از اجرای بیش از ۳۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سطح استان خبر داد.
سردار حسین نجفی با اشاره به نقش پلیس در تامین امنیت و با اشاره به کاهش ۱۴ درصد سرقت در استان از افزایش کشفیات مواد مخدر و کاهش تلفات جادهای خبر داد.
وی با هشدار جدی به اراذل و اوباش تاکید کرد: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و با هرگونه اخلال در امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در استان همچنین پیش از آغاز خطبه های نماز جمعه در دیدار با فرماندهان نیروی انتظامی و خانواده معظم شهید اقتدار امید سیفی در حسینیه امام خمینی با تجلیل از مقام شامخ شهید اقتدار امید سیفی، و با عرض تسلیت به خانواده معزز این شهید والامقام، تصریح کرد: فرزندان این سرزمین با ایثار و از جانگذشتگی خود، امنیت را برای مردم به ارمغان آوردهاند. دختر گرامی شهید سیفی و همه فرزندان شهدا، فرزندان ما هستند و عزت و کرامت آنان، عزت نظام اسلامی است
فرمانده انتظامی استان هم گفت: از میان ۱ هزار و ۴۴۴ شهید امنیت کشور۹ شهید مربوط به دفاع مقدس علیه رژیم کودککش صهیونیستی و یک شهید فرمانده پاسدار است که در راه امنیت مردم جان خود را فدا کردند.
سردارنجفی با اشاره به شهید اقتدار امید سیفی، یکی از شهدای جوان و برجسته نیروی انتظامی استان، افزود: شهید سیفی پیش از شهادت خود با تهیه کلیپی، شهادتش را پیشبینی و اعلام کرد که نشان از روحیه ایثار، شهادتطلبی و از خودگذشتگی همکاران ما دارد.
وی همچنین در میز خدمت که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار شد با تأکید بر اهمیت همکاری مردم و رسانهها، به معرفی غرفههای تخصصی نیروی انتظامی در این هفته اشاره کرد که شامل بخشهای پلیس فتا، پلیس اقتصادی، پلیس آگاهی و دیگر ارگانهای مرتبط است و از مردم خواست تا همچنان در کنار پلیس برای ارتقای امنیت و آرامش استان همکاری داشته باشند.