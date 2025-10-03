به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماموستا عباس احمدی امام جمعه بوکان، درخطبه‌های نماز جمعه این شهرستان، ضمن تبریک هفته فراجا بر حافظان امنیت و همچنین هفته سالمندان، گفت:امید و ایمان به خداوند دو بال قدرتمند برای رسیدن به پیشرفت در زندگی هستند و همین امید و ایمان، رزمندگان اسلام را در میدان‌های جنگ به پیروزی رساند و امروز نیز می‌تواند راهنمای مسیر ما برای ساختن آینده‌ای بهتر باشد.

ملا عباس احمدی افزود:شرایط و مراحل سخت زندگی در حقیقت چراغی روشن است که راه ایمان و امید را پیش روی انسان‌ها قرار می‌دهدوامید به عنوان چراغی است که مسیر زندگی را روشن می‌کند و ما را از هلاکت نجات می‌دهد.

ملا عباس احمدی اظهارداشت: زندگی همراه با امید و توکل بر خداوند است و ان‌شاءالله انسان با این نگاه به نتیجه مطلوب خواهد رسید.

در ادامه، ماموستا احمدی بر اهمیت دوام، استمرار و امید به زندگی تأکید کردو گفت: ایمان، عشق به زندگی و استمراراز دیدگاه روانشناسی، سه رکن اساسی امید است وفرد امیدوار، کمتر دچار افسردگی می‌شود، قدرت عمل بیشتری دارد و بهتر می‌تواند بحران‌ها را پشت سر بگذارد.

وی اضافه کرد: امید به خداوند متعال، داشتن نگاه مثبت به آینده، مطالعه زندگی انسان‌های موفق، همراهی با افراد امیدوار و پرانرژی، و انجام کار‌های خیر و برکت‌آفرین برای شاد کردن دل مردم.

امام جمعه بوکان درادامه گفت: امید راز حیات انسان است و قرآن و سنت ما را به این مسیر هدایت کرده، ترغیب و مکلف ساخته است. در همه عرصه‌ها، به ویژه در مبارزه با دشمنان اسلام، باید همواره با ایمان و امید پیش برویم.