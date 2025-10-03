به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد که اسلام‌آباد همچنان بر سیاست تاریخی بنیان‌گذار این کشور در قبال فلسطین پایبند است و هیچ تغییری در موضع اصولی کشور درباره رژیم صهیونیستی ایجاد نشده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از شبکه خبری «جیو نیوز»، «اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان طی اظهاراتی در صحن مجلس این کشور به بیان مواضح صریح دولت اسلام آباد در حمایت از فلسطین پرداخته و با ارائه توضیحاتی در مورد طرح صلح آمریکا گفت: این طرح برای ترامپ است و موضع پاکستان در قبال فلسطین تغییر نکرده است.

وی با اشاره به ناکامی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و حتی سازمان همکاری اسلامی در توقف خونریزی غزه گفت: این شکست باعث شد تا پاکستان همراه با عربستان، قطر، ترکیه، اندونزی، مصر، اردن و امارات برای توقف این جنگ در مرحله اول، با آمریکا وارد مذاکرات شده و مجموعه‌ای از تمهیدات مشترک را برای توقف فوری کشتار و بی‌خانمان‌سازی فلسطینیان تنظیم و ارائه کردند.

اسحاق دار افزود: مواضع و تمهیدات مشترک کشور های اسلامی مذکور پس از گفتگو با مقامات آمریکایی در قالب یک اعلامیه مشترک منتشر شد که طی آن بر حمایت از تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در غزه، بازسازی این منطقه، خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه، جلوگیری از اخراج اجباری فلسطینی‌ها و مخالفت با الحاق کرانه باختری تاکید شده است.

وزیر خارجه پاکستان خاطر نشان کرد: مواضع ما در قبال فلسطین هیچگونه تغییری نکرده و ما همچنان به حمایت از فلسطین برای تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس شریف مطابق با مرز های قبل از سال ۱۹۶۷ میلادی ادامه می دهیم.

اسحاق دار در پایان سخنانش یادآور شد که «برای فلسطین صرفا بیانیه صادر کردن کافی نیست، بلکه نیازمند اقدامات عملی هستیم» و پاکستان همچنان در کنار امت اسلامی برای توقف نسل‌کشی در غزه خواهد ایستاد.

گفتنی است حمایت توییتری نخست وزیر پاکستان از طرح اعلامی ترامپ برای صلح در غزه موج گسترده ای از اعتراضات را در این کشور به همراه داشته است، درحالیکه بسیاری از رهبران سیاسی و مذهبی بر خلاف حمایت دولت اسلام آباد از طرح دو دولتی در مسئله فلسطین، مطابق با افکار عمومی جامعه مسلمان پاکستان این راه حل را قبول ندارند، برخی دیگر تصمیم «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان برای حمایت از طرح صلح ترامپ را عجولانه توصیف کردند.

با این حال اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان پیشتر در یک نشست خبری نیز اعلام کرده بود که طرح صلح اعلامی آمریکا برای غزه تنها در صورت گنجانده شدن تمهیدات و درخواست های کشورهای اسلامی از سوی دولت پاکستان مورد حمایت کامل قرار خواهد گرفت.