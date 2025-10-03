پخش زنده
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پیامی درگذشت نابهنگام دانشجوی دانشگاه تهران را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام سیمایی صراف به این شرح است؛
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت نابهنگام دانشجوی گرامی و پرتلاش، جناب آقای مهندس محمدامین کلاته که بر اثر حادثه ناگوار آزمایشگاهی ناباورانه از میان عزیزان خود پر کشید را تسلیت عرض میکنم.
فقدان این عزیز، ضایعهای جبرانناپذیر برای خانواده محترم ایشان، دوستان، همکلاسیها و مجموعه دانشگاه است.
اینجانب ضمن تسلیت به خانواده محترم ایشان، از درگاه حضرت حق برای آن مرحوم رحمت و غفران واسعه الهی و برای بازماندگان داغدار، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت مینمایم.
در پی حادثه انفجار کپسول هیدروژن در آزمایشگاه متالورژی دانشگاه تهران یکی از دانشجویان جان باخت و دو دانشجو نیز مصدوم شدند.