\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u060c \u0634\u0627\u0647\u062f \u0648\u0631\u0648\u062f \u0646\u0642\u062f\u06cc\u0646\u06af\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u0633\u0631\u0645\u0627\u06cc\u0647 \u0628\u0648\u062f\u06cc\u0645.\n\u062c\u0632\u06cc\u06cc\u0627\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0631\u06cc\u0645 \u0641\u062f\u0627\u06cc\u06cc:\n