به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ نصرالله دهقان گفت: در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و همچنین طرح ارتقاء امنیت محله محور، ماموران انتظامی شهرستان مهر هنگام گشت زنی در جاده‌های اصلی به دو دستگاه سمند و وانت آریسان مشکوک شدند و آنها را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها در مجموع ۱۲ عدد رادیاتور، ۴۶ عدد فیلتر و کمپرسولر کولر، ۴ دستگاه یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی کشف شد.

فرمانده انتظامی مهر بیان کرد: کارشناسان ارزش اجناس کشف شده را ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند و رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.