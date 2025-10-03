مالزیائی‌های حامی فلسطین در نزدیکی سفارت آمریکا، دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از کوالالامپور، گروه‌ها و نمایندگان تشکل‌های اسلامی مردم نهاد با تجمع اعتراضی در نزدیکی سفارت آمریکا، توقیف کاروان جهانی صمود را بدست رژیم صهیونیستی محکوم کردند.

اقدام رژیم صهیونیستی در توقیف ناوگان جهانی صمود در آب‌های بین المللی برای ممانعت از رساندن کمک‌های غذایی و داروئی مردم دنیا به محاصره شدگان غزه، موجی از خشم و اعترض مالزیائی‌ها را برانگیخته است.

تجمع کنندگان با سردادن شعار‌های ضد صهیونیستی و ضد آمریکائی خواستار شکستن محاصره غزه برای رسیدن کمک‌های بشردوستانه به زنان و کودکان گرسنه شدند.

نمایندگان گروه‌ها، احزاب و تشکل‌های مدنی مالزی همچنین بر آزادی فوری بازداشت شدگان ناوگان جهانی صمود تاکید کردند.

مردم معترض همچنین خواستار آزادی ۲۳ مالزیائی بازداشت شده در این ناوگان بدست رژیم صهیونیستی شدند.

بیش از پنجاه قایق با حضور ۵۰۰ داوطلب از ۴۴ کشور در کاروان جهانی صمود پس از توقیف این کاروان بدست رژیم اسرائیل بازداشت شده‌اند.

رژیم کودک کش صهیونیستی با توقیف این ناوگان بشردوستانه مرتکب نقض آشکار قوانین دریایی و دستورات دیوان بین المللی دادگستری شده است.

پلیس ضد شورش مالزی نیز در طول برگزاری این تجمع ضد صهیونیستی با پارک ماشین‌های زرهی و نیرو‌های ضد شورش مقابل تجمع کنندگان به شدت مانع نزدیک شدن معترضان به سفارت آمریکا شدند.