به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، روستای «میغان» بزرگ‌ترین روستای بخش «بسطام» دهستان «خرقان» است؛ این روستا در شهرستان شاهرود قرار گرفته است و از زمان مبارزات انقلابی تا کنون ۱۲۱ شهید داشته است.

همه شهدای این روستا طی مبارزات داوطلبانه و در صحنه درگیری به شهادت رسیده‌اند و هیچ کدام متعلق به وقایع بمباران یا حوادث تروریستی دسته جمعی نیستند.

اولین شهید میغان در روز ۲۲ بهمن ۵۷ تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران شد و این روند تا امروز ادامه داشته است.