به گزارش خ برگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه جمعه یاسوج فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به سربازان وطن تبریک گفت و افزود: این سربازان اسلام، انقلاب و ملت با شجاعت و جسارت در همه میدان‌ها حاضرند و امنیت را برای مردم برقرار می‌کنند.

آیت الله حسینی افزود: با اینکه دشمن در طول تاریخ انقلاب اسلامی همیشه امنیت را مورد هدف قرار داده و دنبال ناامنی بوده است تا زیرسایه شوم ناامنی به اهداف شوم خود دست یابد، اما این سربازان نظام با حضور خود امنیت را برقرار کردند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اهمیت امنیت در جامعه افزود: رشد، شکوفایی و پیشرفت در عرصه‌های مختلف سیاسی اقتصادی فرهنگی و اجتماعی در هر کشوری زیر سایه امنیت شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه نیرو‌های نظامی با حضور در همه میادین شهید می‌دهند تا امنیت شکل گیرد و ما قدردان آنها هستیم، اضافه کرد: دشمنان بدانند فرزندان شجاع این ملت هرگز از استقلال عزت و ارزش‌های دینی عقب‌نشینی نخواهند کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج با بیان اینکه جبهه اول مقابله با هرج و مرج در جامعه نیروی‌های انتظامی است، ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه یکی از اماکنی که مورد هدف دشمن بود پایگاه‌های نیروی انتظامی بود، چون میخواست با انهدام این پایگاه‌ها در جامعه هرج و مرج ایجاد کند.

امام جمعه یاسوج به روز روستا و عشایر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه روستا و عشایر به دلیل مولد بودن پایه اقتصادی کشور هستند باید تلاش کرد مشکلات پپشروی این قشر مولد در بخش‌های کشاورزی و دامداری رفع شود.

آیت الله حسینی با بیان اینکه باید زیرساخت‌های لازم در روستا و مناطق عشایری ایجاد شود تا تولید و اشتغال فراهم شود، افزود: عشایرکهگیلویه و بویراحمد ۴۵ درصد گوشت استان و ۳۵ درصد از صنایع دستی را تولید می‌کنند که تبلور کننده همان مفهوم اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره روز دامپزشک در هفته پیش رو بیان داشت: ضرور است بر موضوع سلامت دام و ذبح هم نظارت شرعی و هم بهداشتی مورد توجه باشد و اگر این نظارت‌ها نباشد مشکلاتی پیش می‌آید و مردم از جایی که نظارت نیست گوشت خرید نکنند.

آیت الله حسینی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه (س) گفت: این بانوی مکرمه از شخصیت‌های بزرگ الهی است که به واسطه حضورش در شهر قم این شهر برکت خاصی پیدا کرده است و امروز قم محل پرورش فقه‌ها و مراجع شده است و علم خاندان اهل بیت (علیهم السلام) از این شهر به سراسر عالم ابلاغ می‌شود