فرمانده انتظامی استان قزوین، در خطبه های پیش از نماز جمعه قزوین، امنیت مردم را خط قرمز پلیس خواند و تأکید کرد: استان قزوین محلی برای فعالیت خلافکاران و اراذل نخواهد بود.

تأکید فرمانده انتظامی قزوین بر مقابله قاطع با بزه و ارتقاء امنیت محلات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی پلیس برای افزایش امنیت اجتماعی، بر لزوم همکاری نهادهای اجرایی تأکید کرد.

سردار طرهانی، خانواده را نهاد اصلی جامعه دانست و از مردم خواست در برابر حملات فضای مجازی هوشیار باشند.

وی افزود: برای مقابله با هجمه‌های دشمن در حوزه فرهنگی، طرح‌هایی از جمله فراخوان گسترده مردم به نماز جماعت صبح در مساجد برای ایجاد بازدارندگی از سرقت اجرا می‌شود.

به گفته فرمانده انتظامی استان؛ مقابله با خرده‌فروشان مواد مخدر و برخورد شدید با راکبان موتورسیکلت‌های فاقد پلاک به عنوان عاملی کلیدی در سرقت‌ها، از اولویت‌های اصلی است.

وی همچنین گفت: مرکز هشدارهای الکترونیکی ناجا در قزوین به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد تا هشدارهای سریع برای منازل و مغازه‌ها فراهم شود.

فرمانده انتظامی قزوین در پایان، سامانه ۱۹۷ را برای ارتباط مستقیم شهروندان با پلیس برای ارائه نظرات و شکایات اعلام کرد.