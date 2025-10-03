پخش زنده
رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سفر به شهرستان کبودراهنگ مشکلات واحدهای صنعتی را از نزدیک بررسی کردند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در سفر به شهرستان کبودراهنگ ابتدا به شهید گمنام در پایگاه هوایی شهید محمد نوژه ادای احترام کردند.
بازدید از روند احداث و بررسی مشکلات واحد صنعتی فولاد، تولید میلگرد که با سرمایه گذاری ۳هزار ۵۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در حال احداث است
این واحد صنعتی مجوز تولید ۵۰۰ تن میلگرد کلافی و آلیاژی است و با راه اندازی این واحد برای ۵۰۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.
سپس بازدید از نقاط قوت و ضعف دیگر واحد صنعتی فولاد با سرمایه گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی که تولید شمش فولادی و میلگرد در حال انجام است و در این واحد ۸۰۰ نفر مشغول کار هستند.
بررسی و بازدید از روند احداث برجهای خشک در نیروگاه شهید مفتح از دیگر برنامههای این سفر بود.
شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از اهداف این سفر گفت: بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای توسعه آنهاست.
وی افزود: در این سفر سعی خواهیم کرد مشکلات گمرکی ترخیص تجهیزات یکی از واحدهای صنعتی تولید فولاد را حل کنیم همچنین دیگر واحد صنعتی با قطعی برق مواجه بوده که اقدام به راه اندازی نیروگاه خورشیدی کرده و زمین به اندازی کافی به این واحد اعطا شده است.
وی در خصوص آلایندگی زیست محیطی نیروگاه شهید مفتح نیز گفت: این واحد تولید برق انجام میدهد و به رفع ناترازی برق کمک میکند پیگیری می شود تا با نصب تجهیزات جانبی آلایندگی زیست محیطی این نیروگاه کاهش یابد.