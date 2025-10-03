پخش زنده
فرمانده انتظامی نیریز گفت: راننده خودرو سواری که هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را در مشک آبی حمل می کرد ، دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عظیمالله کرمی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودروهای عبوری در جادههای اصلی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او بیان کرد: در بازرسی از این خودرو یک عدد مشک حاوی هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز از نوع گازوئیل کشف شد.
فرمانده انتظامی نیریز افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.