فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: راننده خودرو سواری که هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق را در مشک آبی حمل می کرد ، دستگیر شد.

حامل هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در مشک آب به دام پلیس افتاد

حامل هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در مشک آب به دام پلیس افتاد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عظیم‌الله کرمی گفت: ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده‌های اصلی به یک سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او بیان کرد: در بازرسی از این خودرو یک عدد مشک حاوی هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت بدون مجوز از نوع گازوئیل کشف شد.

فرمانده انتظامی نی‌ریز افزود: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.