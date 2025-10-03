به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، امام جمعه شهرکرد به موضوع مذاکرات اقتصادی و مسائل مرتبط با FATF اشاره کرد و گفت: موضع مقام معظم رهبری و دولت در این زمینه، گشایش معیشت مردم است. آنچه برای ما اهمیت دارد آرامش و رونق اقتصادی ملت است و باید با تلاش و فعالیت، زندگی مردم بهبود یابد.

حجت الاسلام فاطمی با تبریک هفته نیروی انتظامی، از خدمات این نیرو قدردانی کرد و افزود: امنیت پایدار امروز مرهون تلاش نیرو‌های انتظامی، سپاه و ارتش است. هرچه ایمان و تقوای این عزیزان پررنگ‌تر باشد، مقامشان نزد خدا متعالی‌تر خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تکریم نخبگان گفت: نخبگان نعمت‌های الهی‌اند و ملت و دولت باید قدردان آنها باشند. اگر نخبه‌ای از کشور خارج شود، خسارتی بزرگ برای ایران خواهد بود. مسئولان باید موانع را بردارند تا جوانان نخبه در کشور فعالیت و سرمایه‌گذاری کنند.

امام جمعه شهرکرد با تاکید بر اهمیت فرزندآوری بیان کرد: کاهش نرخ جمعیت تهدیدی جدی برای آینده ایران است. خانواده‌ها نباید به بهانه مشکلات اقتصادی یا راحت‌طلبی از این وظیفه الهی غافل شوند.

وی از آغاز پویش آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در استان خبر داد و گفت: حدود ۱۱۵ نفر زندانی غیرعمد در چهارمحال و بختیاری وجود دارد که کمک خیران می‌تواند آنان را آزاد کند. حتی یک خانواده نباید به‌خاطر مشکلات مالی درگیر زندان و آوارگی شود.