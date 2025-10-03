آقای رحمانی فضلی، سفیر آکردیته جمهوری اسلامی ایران در مغولستان، استوارنامه خود را به آقای اوخناگین خورلسوخ، رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای رحمانی فضلی، سفیر آکردیته جمهوری اسلامی ایران در مغولستان، طی مراسم ویژه‌ای در محل کاخ دولتی مغولستان واقع در شهر اولان باتور، استوارنامه خود را به آقای اوخناگین خورلسوخ، رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

سفیر کشورمان در ملاقات با رئیس جمهور مغولستان، موضوع ارتقای همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور، مورد تاکید قرار داد. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی دو کشور، ابراز امیدواری کرد که روابط در تمامی زمینه‌ها بخصوص در بخش کشاورزی، صنایع دامی و حمل و نقلی ارتقا یابد.

آقای عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر و نماینده رییس‌جمهور و تام اختیار جمهوری اسلامی ایران در چین و سفیر آکردیته کشورمان در مغولستان است.

افزایش همکاری های ایران و مغولستان درحوزه حمل و نقل

سفیرآکردیته جمهوری اسلامی ایران درمغولستان دردیدار با دبیر وزارت راه و حمل و نقل این کشور درباره همکاری های دوجانبه گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ازپکن ، آقای رحمانی فضلی سفیر ایران در چین و سفیرآکردیته ایران در مغولستان با سفربه اولان باتور با دبیروزارت راه و حمل و نقل مغولستان دیدار و درباره همکاری های دو کشور در حوزه حمل ونقل جاده ای و صنعت هوایی رایزنی کرد.

آقای رحمانی فضلی در دیداربا اشاره به ظرفیت های ایران در حوزه حمل و نقل و راهسازی ازآمادگی کشورمان به منظور صادرات خدمات فنی -مهندسی به مغولستان خبرداد.

آقای نسنتو گتوخ نیز دراین دیدار باتاکید بر توسعه همکاری های دو کشورمشارکت ایران در طرح های زیرساختی به ویژه در حوزه حمل و نقل جاده ای در مغولستان را خواستارشد. دراین دیدار همچنین دوطرف درخصوص برقراری خطوط مستقیم پروازی بین دو کشور گفتگو کردند.

