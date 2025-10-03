آقای رحمانی فضلی، سفیر آکردیته جمهوری اسلامی ایران در مغولستان، استوارنامه خود را به آقای اوخناگین خورلسوخ، رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، آقای رحمانی فضلی، سفیر آکردیته جمهوری اسلامی ایران در مغولستان، طی مراسم ویژه‌ای در محل کاخ دولتی مغولستان واقع در شهر اولان باتور، استوارنامه خود را به آقای اوخناگین خورلسوخ، رئیس جمهور این کشور تسلیم کرد.

سفیر کشورمان در ملاقات با رئیس جمهور مغولستان، موضوع ارتقای همکاری‌های چندجانبه و دوجانبه در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور، مورد تاکید قرار داد. آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در این دیدار با اشاره به روابط تاریخی دو کشور، ابراز امیدواری کرد که روابط در تمامی زمینه‌ها بخصوص در بخش کشاورزی، صنایع دامی و حمل و نقلی ارتقا یابد.

آقای عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر و نماینده رییس‌جمهور و تام اختیار جمهوری اسلامی ایران در چین و سفیر آکردیته کشورمان در مغولستان است.