پخش زنده
امروز: -
زمان و مکان برگزاری بازیهای مرحله گروهی تیم فوتبال امید ایران در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زمان برگزاری بازیهای تیم فوتبال امید ایران در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی ریاض عربستان مشخص شد که به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
*امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد؛ ساعت ۱۷ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
* امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی