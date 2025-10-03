به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، زمان برگزاری بازی‌های تیم فوتبال امید ایران در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی ریاض عربستان مشخص شد که به شرح زیر است:

۱۷ دی ۱۴۰۴

*امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی

۲۰ دی ۱۴۰۴

امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد؛ ساعت ۱۷ به وقت محلی

۲۳ دی ۱۴۰۴

* امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی