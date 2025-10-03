پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کیش، گفت: مکانیسم ماشه بیشتر تاثیر روانی و رسانهای دارد و دشمن میخواهد از این مسیر ورود کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز درخطبه های نمازجمعه گفت: فعال شدن مکانیسم ماشه، بار دیگر بدعهدی، دشمنی و خباثت غربیها را برابر ایران نشان داد و معلوم شد مذاکره با غربیها، جز ضرر چیزی نخواهد داشت.
امام جمعه کیش با بیان اینکه دشمنان با این روش میخواهند به ایران فشار بیاورند، افزود: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را به راه انداختند به امید اینکه مردم را از نظام جدا کنند ولی دیدند مردم پای آرمانهای انقلاب ایستادهاند و بین مردم و مسئولان اتحاد ناگسستنی برقرار است.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز گفت: باید تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و برای تقویت توان داخل و حمایت از بخش خصوصی و ارتباط با کشورهای همسایه و همسو برنامه داشته باشیم.
امام جمعه کیش خطاب به غربیها گفت: اگر برابر ایران قلدری و امنیت ایران را تهدید کنید، مواضعتان در منطقه امنیت نخواهند داشت، اگر ما را تحریم کنید شما را تحریم خواهیم کرد و تجارت شما را هدف قرار میدهیم و بدانید برابر فعال کردن مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی ایران خروج از ان پی تی، افزایش ظرفیت غنی سازی، افزایش برد موشکها و بالابردن توان دفاعی را حق مسلم خود میداند.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی و شکسته شدن هیمنه شکست ناپذیری صهیونیستها، گفت: نتانیاهو در سازمان ملل تحقیر شد، در صدها کشور تظاهرات ضد صهیونیستی به راه افتاده و کاروانهای کمک رسانی مردمی به سمت غزه در حرکت است و اینها بیانگر آن است که ملتهادیگر مقابل جنایتهای بی شرمانه صهیونیستها در غزه سکوت نخواهند کرد.
امام جمعه کیش، با تسلیت سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها، افزود: حرم این بانوی بزرگ، مامنی برای ملت ایران است.
او با تبریک هفته فراجا به سبزپوشان انتظامی کشور، گفت: فرماندهی انتظامی، مایه نظم و آرامش در جامعه است و در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه کنار دیگر جان برکفان نیروهای مسلح برای امنیت مردم از جان گذشتند.
امام جمعه کیش با اشاره به روز دامپزشکی و نگهداری برخی حیوانات خانگی و حضور آنها در معابر از جمله سگ گردانی، گفت: این موضوع نگرانیهایی برای شهروندان ایجاد کرده است و علاوه بر آن مسئله شرعی هم دارد که نیازمند رسیدگی مسئولان است.
حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بی نیاز با اشاره به ۱۶ مهر روز جهانی کودک، گفت: تربیت صحیح فرزندان سفارش اسلام است و خانوادهها برابر هجوم فرهنگ غرب، آگاه باشند.