مدیرکل هماهنگی شبکههای مردمی کمیته امداد: در کشور هفت هزار و ۵۰۰ مرکز خیریه با کمیته امداد امام خمینی همکاری میکنند که ارزش حمایتهای این مراکز در شش ماهه نخست سال به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حمزه علی کوهساری، مدیرکل هماهنگی شبکههای مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور، در جریان سفر خود به اراک، گفت: در حال حاضر، هفت هزار و ۵۰۰ مرکز خیریه در سراسر کشور فعال هستند و در راستای خدمترسانی به جامعه هدف، با کمیته امداد امام خمینی همکاری دارند.
کوهساری گفت: مجموع ارزش کمکها و حمایتهایی که این مراکز خیریه در شش ماهه نخست سال به نیازمندان ارائه کردهاند، به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
او با اشاره به نقشآفرینی چندوجهی خیریهها و نقش تأثیرگذار این مراکز در کاهش مشکلات جامعه هدف گفت: مراکز خیریه نقش حیاتی در حمایت از نیازمندان در حوزه های تامین مسکن و سرپناه، اشتغال و توانمند سازی، بهداشت و درمان، حمایت های مالی، امور فرهنگی و جهیزیه و ازدواج دارند.