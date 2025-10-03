به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حمزه علی کوهساری، مدیرکل هماهنگی شبکه‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی کشور، در جریان سفر خود به اراک، گفت: در حال حاضر، هفت هزار و ۵۰۰ مرکز خیریه در سراسر کشور فعال هستند و در راستای خدمت‌رسانی به جامعه هدف، با کمیته امداد امام خمینی همکاری دارند.

کوهساری گفت: مجموع ارزش کمک‌ها و حمایت‌هایی که این مراکز خیریه در شش ماهه نخست سال به نیازمندان ارائه کرده‌اند، به ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

او با اشاره به نقش‌آفرینی چندوجهی خیریه‌ها و نقش تأثیرگذار این مراکز در کاهش مشکلات جامعه هدف گفت: مراکز خیریه نقش حیاتی در حمایت از نیازمندان در حوزه های تامین مسکن و سرپناه، اشتغال و توانمند سازی، بهداشت و درمان، حمایت های مالی، امور فرهنگی و جهیزیه و ازدواج دارند.