به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معصومه آقاپور در جلسه بررسی مسائل اقتصادی خوزستان که با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان استانی در محل استانداری برگزار شد، افزود: ضرورت تغییر نگاه به انتصابات بانوان در بخش مدیریت استان از دو جنبه مقبولیت در جامعه و مدیریت نوین اهمیت فراوان دارد و باید سرعت و تعداد انتصابات زنان افزایش یابد تا به حداقل ۳۵ درصد از مدیران زن که در پایان دولت چهاردهم در نظر گرفته شده، دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اینکه فضای مجازی نقش کلیدی در توسعه اقتصادی استان دارد و مردم همکاری لازم را با برنامه‌های اقتصادی خواهند داشت، ادامه داد: برنامه جامع و کامل طراحی‌شده توسط پارک فناوری خوزستان در حوزه اقتصاد باید به طور جدی پیگیری و با دست‌اندرکاران جلسات منظمی برگزار شود، چرا که این برنامه نقاط قوت و زمینه همکاری با نسل جدید تکنولوژی را دارد.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی تاکید کرد: خوزستان به عنوان پایلوت صادرات دیجیتال به کشور عراق انتخاب شده است، با استفاده از دو پلتفرم معتبر تجارت الکترونیک، این پروژه می‌تواند زمینه‌ساز درآمد دلاری و اشتغال ویژه برای زنان بدسرپرست و بی‌سرپرست استان شود که این هدف از اهمیت بالایی برخوردار است.

آقاپور به روند حرکت استان در جهت استفاده از بازار سرمایه اشاره و خاطر نشان کرد: جهت‌گیری سیاست‌های استان باید از بانک محور به سمت اوراق محور تغییر یابد و هیچ مانعی برای استفاده از ظرفیت بورس کالا وجود ندارد که این مسأله می‌تواند تحرک مهمی در اقتصاد خوزستان ایجاد کند.

وی عنوان کرد: تسهیل صدور گواهی تولید برای بنگاه‌های کوچک و کارخانه‌هایی که دارای محصولات متنوع هستند ضروری است و این روند باید تسریع شود تا تولیدکنندگان دچار مشکلات و تعطیلی نشوند.

مشاور رئیس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی بیان کرد: راه‌اندازی پرواز مستقیم آبادان-امارات و رفع مشکلات مربوط به خطوط پروازی از برنامه‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان است که در دستور کار قرار دارد.

آقاپور در خصوص موضوع گردشگری سلامت افزود: با هماهنگی‌های لازم و بودجه‌های بلاعوض می‌توان ظرفیت این بخش را گسترش داد تا نقش موثری در توسعه اقتصادی استان ایفا کند.