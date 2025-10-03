پخش زنده
امروز: -
امام جمعه خرمآباد گفت: رژیم صهیونیستی همه داشتههای خود را در دو سال اخیر بر باد داد و چهره وحشی و پلید آن برای جهانیان بیش از پیش آشکار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حجت الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای نماز جمعه این هفته در مصلی الغدیر با اشاره به دومین سالگرد حماسه طوفان الاقصی و روز جهانی حماسه فلسطین، گفت: آنچه رژیم جلاد صهیونیستی در بیش از ۷۰ سال با خون، جنایت، اشغال و تحریف جمعآوری کرده بود، در دو سال اخیر به فنا رفت و چهره وحشی، جنایتکار و ضد انسانی این رژیم برای مردم جهان بیش از پیش آشکار شد.
نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به اعتراضات گسترده در کشورهای اروپایی و آتشزدن نمادین پرچم رژیم صهیونیستی افزود: امروز این رژیم و حاکمانش در منظر جهانی به منفورترین چهره تاریخ معاصر تبدیل شدهاند و ملتها دیگر فریب شعارهای دروغین حقوق بشر را نمیخورند و صدای مظلومیت فلسطین، وجدان جهانی را بیدار کرده است.
امام جمعه خرمآباد با بیان اینکه برخی کاروانهای کمکرسانی به مردم مظلوم غزه متوقف و افراد آن دستگیر شدهاند، گفت: این حرکتها متوقف نمیماند؛ کاروانهای دیگری در راه هستند و مقاومت، زنده و پویاست و هیچ قدرتی نمیتواند آن را خاموش کند.
حجتالاسلام والمسلمین شاهرخی با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تأکید کرد: فلسطین باقی میماند و دولت فلسطین در سرزمین فلسطین تشکیل خواهد شد، این وعده الهی است و تحقق آن در سایه ایستادگی، ایمان و اتحاد امت اسلامی رقم خواهد خورد.
وی در ادامه با تجلیل از نقش شهید سردار قاسم سلیمانی در حمایت از رزمندگان فلسطین گفت: این حمایتها شامل آموزش، مشورت و پشتیبانی عملی بود و امروز آثار آن در میدان مقاومت کاملاً مشهود است.
خطیب نماز جمعه خرمآباد با اشاره به وصیتنامههای شهدا، افزود: در هر وصیتنامه، نام حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و کربلا ذکر شده است. شهدا با نگاه تکلیفمحور، ولایتمداری را در میدان عمل معنا کردند و این سبک زندگی اسلامی را در دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه به نمایش گذاشتند.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی در ادامه خطبهها با تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی مایه آرامش، نظم و امنیت کشور است و حضور مردم در خیابانها، مرزها و شهرها به واسطه تلاش شبانهروزی این نیروهاست و آنان حافظ ارزشها، دین و ولایتمداری هستند و مشارکت مردم با نیروهای مسلح در دفاع ۱۲ روزه نیز نشاندهنده این همافزایی است.
وی سه نقش مهم نیروی انتظامی را تأمین آرامش و نظم در جامعه، نمایش اقتدار نظام اسلامی و حفاظت از ارزشها و دین برشمرد و افزود: هرچه این نیرو با اقتدار و بهموقع عمل کند، محبوبیتش بیشتر خواهد شد. البته حمایت دستگاه قضایی و صدور احکام قاطع در برابر هنجارشکنان، نقش مهمی در تقویت امنیت دارد.
امام جمعه خرمآباد با اشاره به برخی ناهنجاریها در استان گفت: برخی از این ناهنجاریها سازمانیافته و برخی غیر سازمانیافته هستند که برای رفع آنها اغلب برخوردهای صرفاً شفاهی یا تعطیلیهای کوتاهمدت بازدارنده نیست و احکام قضایی و ورود مقتدرانه نیروی انتظامی لازم است.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی افزود: اگر قوانین کنونی کفایت نمیکند باید تغییر یابند و اگر کافی هستند باید با قاطعیت اجرا شوند.
وی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به بازگشت مکانیسم ماشه و تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان بدانند که ملت ایران راه عبور از تحریمها را آموخته و با همکاری کشورهای همسایه و بازارهای جهانی، مسیر پیشرفت را ادامه خواهد داد. کشورهایی مانند هند با جمعیت ۱.۴ میلیارد نفری خواهان خرید نفت ایران هستند و این نشاندهنده شکست سیاستهای فشار حداکثری است.
نماینده ولی فقیه در لرستان افزود: کسانی که در ابتدای انقلاب علیه ایران اقدام کردند، نابود شدند و به زبالهدان تاریخ رفتند. امروز نیز ترامپ، نتانیاهو و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی در مسیر سقوط قرار دارند. آنچه باقی میماند، نظام جمهوری اسلامی، ولایتمداری و مقاومت است.
حجت الاسلام و المسلمین شاهرخی همچنین با اشاره به هجرت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) از عراق به پاریس در ۱۳ مهر ۱۳۵۷، گفت: امام در روزهای دشوار نه مأیوس شد و نه مغرور. توکل به خدا و ایمان به وعده الهی مسیر پیروزی انقلاب اسلامی را هموار کرد.
وی در ادامه با بیان فضائل علمی، اخلاقی، معنوی و اجتماعی حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: این بانوی جوان با کرامت، عزت نفس، مسئولیتپذیری اجتماعی و پایداری، الگویی برای تربیت نسل جوان است.
خطیب نماز جمعه خرم آباد همچنین با گرامیداشت روز روستا و عشایر گفت: عشایر و روستائیان ذخایر انقلاب هستند و باید در اولویت خدمات دولت قرار گیرند. لرستان سه هزار روستا دارد که برخی هنوز از امکانات اولیه محروم هستند. خدمات جمهوری اسلامی در حوزه آب، برق، گاز، سوخت، بهداشت و مدرسه شایسته قدردانی است، اما باید با رعایت اولویتها، این خدمات گسترش یابد.
حجت الاسلام والمسلمین شاهرخی با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جوان با تاریخ انقلاب و فضائل بزرگان دیی گفت: جوانان باید با تاریخ، ارزشهای دینی و دستاوردهای جمهوری اسلامی آشنا شوند تا در مسیر اعتقادی و اجتماعی خود ثابتقدم بمانند و از ولایت الهی فاصله نگیرند.
در نماز جمعه این هفته از خانوادههای شهیدان علی بداق و سید نادر جهانبخت تجلیل شد و فرماندهی انتظامی استان نیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی با برپایی میز خدمت به مردم خدمات فرهنگی، قضایی و درمانی ارائه کرد.