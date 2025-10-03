جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران در یادواره شهدای آوج گفت: جنگ ۱۲ روزه نماد استقامت ملی است و با خون شهیدان و فداکاری فرماندهان به تجربه‌ای عظیم برای ملت تبدیل گشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مراسم گرامیداشت ۱۳۴ شهید سرافراز شهرستان آوج در مسجد جامع امام حسن عسکری(ع) با سخنرانی سردار حاج علی فضلی، جانشین معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران، برگزار شد.

سردار فضلی در این مراسم تاکید کرد: جنگ‌های تحمیلی هشت ساله و ۱۲ روزه، گرچه با نیت دشمن برای بقای خود تحمیل شدند، اما به همت خون شهیدان و فداکاری فرماندهان به تجربه‌ای عظیم برای ملت تبدیل گشت.

وی با اشاره به اینکه جنگ ۱۲ روزه نماد استقامت و مقاومت ملی بود، موضع قاطع جمهوری اسلامی را در حوزه هسته‌ای اعلام کرد و افزود: وقتی دشمن با غنی‌سازی مخالفت می‌کند، در واقع با دانشمند و دانش هسته‌ای ملت ایران مخالف است که این امر هرگز نزد ملت پذیرفته نیست.