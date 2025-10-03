پخش زنده
صبح امروز دانشجویان دانشگاههای استان برای شرکت در کلاسهای خط تربیتی امام عازم استان مازندران شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ رضایی رئیس بسیج دانشجویی استان ایلام با اشاره به آغاز دوره خط امام(ره) خبر داد و گفت: ۲۰۰ دانشجوی بسیجی استان به شهر رامسر استان مازندران به مدت پنج روز برای شرکت در کلاسهای خط تربیتی امام اعزام شدند.
وی افزود: دانشجویان در این دوره مباحثی همچون تقویت تشکیلات بسیج دانشجویی، مسائل تشکیلاتی و مسائل معرفتی آموزش می ببنند.
سردار «قدرت کریمیان» جانشین سپاه امیرالمومنین(ع) استان نیز در نشست با دانشجویان بسیجی دانشگاه های استان گفت: هدف اصلی دشمن تعیین خط فکری برای دانشجویان است.
وی افزود: دانشجویان باید برای مقابله با جنگ نرم دشمن در این دوره ها حضور فعال داشته باشند.