پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز هفته نیروی انتظامی، میزخدمت در مصلای نمازجمعه بوشهربرگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، فرمانده انتظامی استان بوشهر ضمن تبریک این هفته به مردم و همرزمان خود، از مهمترین اقدامات و دستاوردهای یکساله پلیس استان خبر داد.
سردار سوسنی با اشاره به برگزاری برنامههای هفته نیروی انتظامی از ۱۱ تا ۱۷ مهر، گفت: هدف از این رویداد، ارائه گزارش عملکرد یکساله و آشنایی بیشتر شهروندان با خدمات اجتماعی پلیس است به همین منظور، غرفههای ویژهای در مصلی نماز جمعه بوشهر دایر شده تا بخشی از این خدمات به نمایش گذاشته شود.
وی با بیان اینکه استان بوشهر از نظر آمار سرقت در رتبه بیستوهشتم کشوری قرار دارد، افزود: سرقت در استان در سال جاری ۲۰ درصد کاهش یافته و تمامی جرایم خشن ۱۰۰ درصد کشف شده است همچنین در سال جاری موردی از شرارت در بوشهر به ثبت نرسیده و این استان بر اساس شاخصها، یکی از امنترین مناطق کشور محسوب میشود.
فرمانده انتظامی استان در بخش مبارزه با مواد مخدر، از کشف بیش از ۵۴۰ کیلوگرم انواع مواد، دستگیری ۴۱۸ خردهفروش و شناسایی و جمعآوری حدود دو هزار معتاد خبر داد و گفت: در سال جاری ۲۰ مرحله پاکسازی محلات آلوده در سطح شهرستانهای استان انجام شده است.
سردار سوسنی همچنین به پدیده خودروهای شوتی اشاره کرد و اظهار داشت: بیش از دو هزار خودرو شوتی در استان توقیف شده، اما تا زمانی که معضل کالای قاچاق بهطور کامل ساماندهی نشود، این مشکل ادامه خواهد داشت.
وی از اقدامات در حال انجام دولت برای حل این مسئله خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با پیگیریها، این پدیده در کشور و به تبع آن در بوشهر پایان یابد.
هفته نیروی انتظامی هر سال فرصتی است برای نمایش توانمندیها و خدمات پلیس در تأمین امنیت و آرامش عمومی، و امسال نیز برنامههای متنوعی برای تعامل با مردم و معرفی عملکرد این مجموعه در استان بوشهر برگزار شده است.