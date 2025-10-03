رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف ۶ دستگاه ماینر خارجی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال، درشهرستان رامهرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ سیروس دریکوند گفت: به دنبال وصول خبری مبنی بر استفاده غیر مجاز فردی از ماینر خارجی و مصرف غیر مجاز برق در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار فرماهدهی رامهرمز قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی از منزل متهم تعداد ۶ دستگاه ماینر استخراج ارز قاچاق کشف شد، بیان داشت: برابر اعلام کارشناسان امر ارزش کالا‌های مکشوفه ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان خاطر نشان کرد: در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، تحویل مرجع قضائی شد.