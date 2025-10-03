پخش زنده
رییس سازمان امور عشایر ایران از اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال اعتبار به عشایر گتوند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانبخش میرزاوند سفر به گتوند گفت: برای مدیریت بحران خشکسالی و تامین علوفه دام ۳۰ هزار میلیارد ریال در کمیته مدیریت بحران وزارت کشور تخصیص یافته که بخشی از این اعتبار برای آبرسانی به عشایر گتوند و حل تنش آبی اهالی اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: ️با توجه به اینکه کوچ عشایر از حالت سنتی به حالت مکانیزه درآمده یکی از وظایف سازمان امور عشایر بررسی، شناسایی، علامتگذاری، صیانت و بهسازی ایلراههاست.
رئیس سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: ایلراه کیارس به لالی در شهرستان گتوند یکی از مهمترین طرحهای ایلراهی استان است که امیدواریم هنگام مهاجرت عشایر از گرمسیر به ییلاق افتتاح شود.