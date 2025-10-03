امروز: -
راه ادامه دار ناوگان صمود

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۱- ۱۵:۵۵
خبرهای مرتبط

واکنش‌های جهانی به تجاوز رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود

اعتصاب غذای بازداشت شدگان ناوگان صمود

محکومیت جهانی حمله رژیم صهیونیستی به ناوگان صمود

دزدان دریایی صمود را ربودند، انزوای جهانی رژیم صهیونیستی

جهان پایدار مثل صمود

ایستادگی توقف ناپذیر

برچسب ها: صمود ، غزه ، کمک‌های بشردوستانه
