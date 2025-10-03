به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فصل برداشت فندق از باغات شهرستان تنکابن آغاز شده و طبق پیش‌بینی کارشناسان، بیش از ۳۰۲ تن محصول از سطح زیر کشت ۲۵۲ هکتاری برداشت خواهد شد.

این فعالیت کشاورزی تا نیمه اول مهرماه ادامه دارد و نقش مهمی در اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای ده‌ها نفر از اهالی منطقه ایفا می‌کند.

شهرستان تنکابن با دارا بودن بیش از ۲۵۲ هکتار باغ فندق، یکی از قطب‌های تولید این محصول در استان مازندران به شمار می‌رود. برآوردها نشان می‌دهد از هر هکتار باغ، حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم فندق برداشت می‌شود که مجموع آن به بیش از ۳۰۰ تن می‌رسد.

کشاورزان محلی با اشاره به اهمیت فندق در تأمین معیشت خانواده‌هایشان، خواستار حمایت بیشتر مسئولان در زمینه‌های تأمین کود، آب کشاورزی، ماشین‌آلات و بهبود بازار فروش هستند. آنان معتقدند با ارتقای کیفیت محصول و ثبات در بازار، می‌توان درآمد پایدار و اشتغال مطمئن‌تری برای منطقه رقم زد.

برداشت فندق در تنکابن علاوه بر رونق اقتصادی، ظرفیت‌های مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی نیز فراهم کرده و با حمایت‌های هدفمند، می‌تواند به یکی از پایه‌های اقتصاد کشاورزی غرب مازندران تبدیل شود.

گزارش از مهدی خان آرموئی