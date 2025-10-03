پخش زنده
مسابقات آمادگی جسمانی تکواندوکاران دختر قم با معرفی برترینها در رده های سنی مختلف به کار خود پایان داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در مسابقات آمادگی جسمانی تکواندوکاران دختر قم، رده سنی ۹ تا ۱۲ سال، در بخش کمربندهای زرد، سبز و آبی، مقام نخست به فاطمهسادات حسینی رسید، شمیم کمری بیدکرپه در جایگاه دوم ایستاد و پرنیا صارمی به مقام سوم دست یافت. همچنین در بخش کمربندهای قرمز و مشکی، معصومه عبادی عنوان قهرمانی را کسب کرد، اسرا ماهری دوم شد و فاطمه محمدنیا در جایگاه سوم قرار گرفت.
در رده سنی ۱۳ تا ۱۶ سال، در گروه کمربندهای زرد، سبز و آبی، زینب رضازاده قهرمان شد، مائده افکار به مقام دوم دست یافت و فاطمهسادات مستمری سوم شد. در همین رده و در بخش کمربندهای قرمز و مشکی، رومینا آشکار عنوان نخست را به خود اختصاص داد، زینب پرهازه در جایگاه دوم قرار گرفت و محدثه علیاصغری سوم شد.
در رده سنی ۱۷ تا ۲۰ سال که تمامی کمربندها را شامل میشد، آتنا عبدالحسینی عنوان قهرمانی را به دست آورد، نازنین زهرا شاهمردی نایبقهرمان شد و فاطمه رمضانخانی به همراه ستایش صحرای به مقام سوم مشترک رسیدند.