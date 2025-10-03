به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ حاج علی اکبر افشاریان، پدر شهیدان مجید و سعید به فرزندان شهیدش پیوست. ­مراسم تشییع و خاکسپاری پدر شهیدان مجید و سعید افشاریان شنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۰ صبح در قطعه ۴۵ بهشت زهرا سلام الله علیها برگزار می‌گردد. مراسم یادبود این پدر شهدا ، دوشنبه ۱۴ مهر از ساعت ۱۵:۳۰ الی ۱۷ در مسجد المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع در خیابان آزادی تهران، خیابان محمدخانی، روبروی پارک المهدی (عج) برگزار می‌گردد. سعید افشاریان سال ۶۷ در عملیات مرصاد و جانباز ۷۰ درصد , مجید افشاریان سال ۷۸ براثر جراحات شیمیایی به شهادت رسیدند.