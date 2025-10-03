به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجت الاسلام محمدتقی نادعلیزاده امام جمعه شهرستان بهشهر در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی این هفته، با اشاره به تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، وضعیت غزه را فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت: امروز غزه قتلگاه زن و مرد، پیر و کودک است و مظلومان ما به دست سفاک زمان به شهادت می‌رسند.

وی با اشاره به حرکت ۵۰۰ فعال مدنی از کشورهای همسو با رژیم صهیونیستی که با ۵۰ کشتی برای کمک به مردم غزه حرکت کردند، گفت: نخست‌وزیر اسرائیل اجازه نداد این کمک‌ها برسد و بسیاری از فعالان را زخمی و بازداشت کرد.

امام جمعه بهشهر با بیان اینکه سفاک‌تر از صهیونیسم امروز کسی نیست، افزود: تنها دولت حامی جنایات اسرائیل، دولت آمریکاست؛ در حالی که بسیاری از کشورها فلسطین را به‌عنوان کشور مستقل به رسمیت شناخته‌اند.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد طرف‌های غربی در توافق برجام گفت: ۱۰ سال برجام بود اما نفعی نبردیم؛ نفتی نفروختیم، داد و ستدی نکردیم و به تعهدات عمل نشد. قانون دنیا دروغ است و کسی که از برجام خارج شد، ترامپ بود که باید با او برخورد شود.

حجت الاسلام نادعلیزاده با اشاره به فعال شدن مکانیسم اسنپ‌بک توسط سه کشور اروپایی (آلمان، بریتانیا و فرانسه) گفت: ۹۵ درصد تحریم‌ها از قبل بوده و چیزی اضافه نشده، بلکه جنگ روانی علیه ملت ایران راه انداخته‌اند. دلار را بالا می‌برند تا مردم را تحریک کنند، اما مردم بیدارند.

وی کشورهای اروپایی را «مزدور آمریکا» خواند و افزود: چین و روسیه نیز اعلام کردند که اسنپ‌بک را قبول ندارند.

امام جمعه بهشهر در پایان با تأکید بر نقش رهبری و حضور امام زمان (عج) در مسیر انقلاب اسلامی گفت: انقلاب با رهبری نظام و اتحاد مقدس مردم شکست نمی‌خورد. مردم گلایه دارند اما نظام و شهدا را دوست دارند و کشور را به دشمن نمی‌دهند. این انقلاب با دستان رهبری به امام زمان (عج) سپرده می‌شود.