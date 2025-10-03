به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان گفت: این همایش فرصتی ارزشمند برای ترویج معارف اهل بیت (ع) به‌ویژه در میان نسل جوان است و جامعه ما باید بیش از پیش با فرهنگ ولایی آشنا شود.

آیت الله محمد عبادی زاده افزود: باید این همایش در آینده به صورت کشوری و بین المللی برگزار شود تا سیره‌ی اهل بیت در جامعه بیشتر معرفی شود.

آیت‌الله احمد عابدی از اساتید حوزه علمیه و سخنران این همایش نیز با بیان اینکه حضرت معصومه سلام‌الله‌علی‌ها الگویی ماندگار برای دختران و بانوان مسلمان است، گفت: معرفی سیره علمی و اخلاقی ایشان می‌تواند نسل امروز را در برابر آسیب‌های فرهنگی حفظ کند.

وی افزود: شناخت و تبیین جایگاه کریمه اهل بیت، به معنای شناخت بهتر فرهنگ اهل بیت (ع) و استمرار مکتب عاشورا در جامعه است.

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی گفت: برگزاری چنین همایش‌هایی موجب تحکیم وحدت و تقویت باور‌های دینی می‌شود و نقشی مهم در معرفی جایگاه بانوان در گسترش فرهنگ اهل بیت (ع) دارد.

دبیر همایش کریمه اهل بیت (ع) گفت: سیزدهمین همایش کریمه اهل بیت با اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و علمی، تلاش کرده است ابعاد شخصیتی حضرت فاطمه معصومه (س) را برای جامعه تبیین کند.

بیشتربخوانید: امام جمعه بندرعباس: فعال سازی ماشه طرح صهیونیستی است

علی علامه‌زاده افزود: دو کار ارزشمندی که حرکت فکری، معنوی و معارف اسلامی خوبی در آن نهفته است برگزاری کنگره بین المللی امام سجاد (ع) و همایش کریمه اهل بیت است.

در پایان این همایش از خانواده‌های معظم شهدا قدردانی شد.