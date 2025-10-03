همزمان با ایام وفات حضرت فاطمه معصومه (س) ۶۰ تن از خادمیاران و یاوران رضوی وابسته به کانون خدمت رضوی جزیره هرمز، برای خدمت رسانی به زائران، عازم مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، مسئول کانون خدمت رضوی هرمز گفت: این گروه از خادمیاران به مدت سه روز در چایخانه امام رضا (ع) واقع در بارگاه ملکوتی آن حضرت، به زائران و مجاوران خدمت رسانی می‌کنند

هاشم زرنگاری افزود: این اعزام با هدف ترویج فرهنگ رضوی و مشارکت در خدمترسانی به زائران حرم مطهر امام رضا (ع) صورت می‌گیرد.

