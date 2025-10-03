پخش زنده
امامان جمعه شیعه و اهل سنت هرمزگان در خطبههای این هفته به نیازها و چالشهای مناطق خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تخصیص اعتبار مناسب به استان در سفر رئیس جمهور افزود: در بحث انتقال آب از هرمزگان باید به مردم استان هم توجه شود، بویژه جزیره قشم و شرق استان که در تامین آب مشکل زیادی دارند.
** نماز جمعه رودان
حجت الاسلام و المسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان گفت: شلوغی و صفهای طولانی جایگاههای عرضه سوخت در رودان مردم را به حق گلایهمند کرده است.
**نماز جمعه میناب
حجت الاسلام و المسلمسن محسن ابراهیمی امام جمعه میناب گفت: به پایان رساندن ساخت دانشکده علوم پزشکی شرق استان یکی از مهمترین مطالبات مردمی شرق استان است.
** نماز جمعه شهرستان بندرلنگه
حجتالاسلام و المسلمین علیاکبر کیخا امام جمعه بندرلنگه گفت: توقیف دهها کشتی صمود حامل کمکهای مردمی توسط رژیم صهیونیستی نشانهای از انزوای روزافزون رژیم صهیونیستی است.
** نماز جمعه اهل سنت بندرلنگه
شیخ مسعود راهبر امام جمعه اهل سنت بندر لنگه گفت: در سفر رئیس جمهور انتظار میرفت حداقل یکی از وزرا یا مسئولان ارشد، برای شنیدن مشکلات مردم و درک شرایط منطقه، در بندرلنگه حضور یابد.
** نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام والمسلمین عباس ذاکری، امام جمعه جاسک گفت: مکانیزم ماشه با هدف کاهش تابآوری مردم طراحی شده است و دشمنان در دفاع مقدس ۱۲ روزه به این هدف نرسیدند.
** نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین حاجبی، امام جمعه قشم گفت: نیروهای انتظامی وفادارترین نیروها به مردم و در عین حال در مقابله با قانون شکنیها و ناهنجاریهای اجتماعی، محکمترین افراد هستند و به همین دلیل مورد تکریم آحاد مردم هستند.
** نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام و المسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با تبریک روز نیروی انتظامی پیشگیری از جرم، مقابله با آسیبهای اجتماعی را از مسئولیتهای مهم نیروی انتظامی عنوان کرد.
** نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین مهدی دُری امام جمعه حاجی آباد گفت: اقدام سه کشور انگلستان، آلمان و فرانسه در فعال سازی مکانیسم ماشه در راستای ایجاد فشار بر ایران اسلامی بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه است.
** نماز جمعه سیریک
حجتالاسلام والمسلمین مجتبی رازمند امام جمعه موقت سیریک گفت: ما باید قدردان نیروی انتظامی باشیم در سایه این امنیت است که ما داریم بدون دغدغه زندگی میکنیم.
** خطبههای نماز جمعه هرمز
حجتالاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز گفت: ایران قوی به معنای ایجاد قدرت ملی در ابعاد مختلف است که تنها نظامی یا اقتصادی نیست، بلکه ترکیبی از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی، علمی و سیاسی است.
** نماز جمعه خمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر گفت: بیشتر بافت شهرستان خمیر روستائی است که نیازمند چاره اندیشی است و مسئولان با حضور در مناطق روستایی امر خدمت رسانی را تسهیل کنند.
** نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام والمسلمین دکتر جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان گفت: کشتن حدود ۱۷ هزار کودک غزه و بازداشت ۵۰۰ فعال حقوق بشری توسط صهیونیستها یک جنایت آشکار است.