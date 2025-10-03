پخش زنده
امروز: -
امام جمعه رشت گفت: امروز مقاومت به عنوان گفتمان غالب در جغرافیای اسلامی تثبیت و در سطح بینالمللی پشتیبانی از فلسطین به یک جریان گسترده تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه درگیلان و امام جمعه رشت امروز در خطبههای نماز جمعه این شهر در مصلای بزرگ امام خمینی این شهر با اشاره به تثبیت مقاومت به عنوان گفتمان غالب جغرافیای اسلامی گفت: درسطح بینالمللی هم پشتیبانی از فلسطین به یک جریان گسترده تبدیل شده و به راه افتادن پویشها و کاروانهای حمایت از فلسطین در بیش از ۴۰ کشور دنیا، گویای این حقیقت است.
آیت الله رسول فلاحتی شکست محاسبات دشمنان در مقابل اراده ملت ایران را نشانهای از عزت و اقتدار جمهوری اسلامی دانست و افزود: دنیای غرب، تمام تلاش خود را به کار گرفته تا با فشار بر کشورمان، ملت ایران را از حق قانونی اش دور کند و به راستی کشورهایی که ادعای حمایت از حقوق بشر دارند، در اِعمال کوچکترین حقوق عادلانه درماندهاند.
وی در ادامه با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری مسئولان، گفت: مسئولان باید برای تثبیت و کنترل قیمتها در بازار تلاش بیشتری کنند چراکه گرانیهای افسار گسیخته مواد غذایی، پوشاک و برخی دیگر از ملزومات، باعث نارضایتی مردم میشود و مسولان باید فکری به حال این گرانیها کنند.
خطیب نماز جمعه رشت ضمن تسلیت سالروز وفات کریمه اهل بیت گفت: این بانوی بزرگوار نمادی تمامعیار از عزت، کرامت و معرفت است.
آیت الله رسول فلاحتی در پایان ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، این نیرو را نماد اقتدار و ضامن امنیت پایدار جامعه دانست.