به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استات اصفهان گفت: در پنج روز آینده آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در بیشتر مناطق استان اصفهان پیش‌بینی می‌شود.

حجت‌الله علی عسگریان افزود: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان شرایط غبارآلود در نیمه اول روز و وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با گردوخاک، کاهش دید و افت کیفیت هوا در ساعات بعدازظهر انتظار می‌رود.

وی تاکید کرد: شدت پدیده گردوخاک تا یکشنبه به اوج خود خواهد رسید. علی عسگریان با بیان اینکه دمای هوای استاندر ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس خنگ تر می شود، گفت: بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان بین ۳۲ و ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است.

به گفته وی، خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس بالای صفر و بوئین میاندشت با کمینه ۲ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.