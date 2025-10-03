به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه سرفایاب با اشاره به اقدام سه کشور اروپایی در فعال سازی مکانیزم ماشه، این اقدام را در راستای متاثر ساختن فضای اجتماعی ایران و در قالب جنگ ترکیبی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: دشمن صهیونیستی در تلاش است با برهم زدن انسجام اجتماعی، اقتدار نظامی و دفاعی ایران اسلامی را بی اثر کند و این تلاش بیهوده محکوم به شکست است.

حجت‌الاسلام الاسلام زارعی پور افزود: با هوشیاری و انسجام ملت و اقتدار نظامی ایران اسلامی این نقشه‌های دشمن خنثی و بی اثر خواهد شد.

زارعی پور سالروز اجرای عملیات طوفان الاقصی در ۱۵ مهر ماه را یاد آور شد و اضافه کرد: علت اصلی این عملیات غرور آفرین حماس علیه رژیم غاصب صهیونیستی اشغال بیش از ۷۵ ساله رژیم صهیونیستی در سرزمینی اشغالی بود.

وی اضافه کرد: اجرای عملیات طوفان الاقصی دوران جدیدی در تاریخ مقاومت مردم مظلوم فلسطین در برابر صهیونیست‌ها ایجاد کرد و موجب آگاهی بیشتر و حمایت مردم دنیا از حق مردم غزه و فلسطین شد.

امام جمعه سرفایاب با گرامی داشت هفته نیروی انتظامی و تبریک به این مجموعه مقتدر و خدمت گزار، برقراری امنیت اجتماعی را از وظایف اصلی نیروی انتظامی دانست و گفت: رعایت قانون همراه با اخلاق و احترام نسبت به مردم موجب محبوبیت نیروی انتظامی بین مردم خواهد شد.

حجت‌الاسلام زارعی پور در ادامه فرا رسید سالروز وفات حضرت معصومه (س)، گرامیداشت و آن بانوی بزرگوار را الگو و اسوه واقعی و راستین برای دختران و زنان برای دست یابی به مسیر درست زندگی دانست و افزود:حضرت معصومه (س) در زمینه‌های علمی و معرفتی، مسئولیت پذیری اجتماعی، مقاومت و پایداری، کرامت و عزت نفس و در همه ابعاد زندگی شخصیتی والا و بی نظیر بوده که نه فقط برای دوران زندگی خودش بلکه برای همه دوران‌ها و بخصوص دختران امروزی می‌تواند راهنمای مطمئن و چراغ فروزانی برای مسیر پر پیچ و خم زندگی باشد.