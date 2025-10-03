به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان با حضور در شهرستان سروآباد از پروژه‌های مهم عمرانی، کشاورزی و آموزشی منطقه اورامان بازدید کرد.

لهونی" با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند شهرستان سروآباد در حوزه‌های گردشگری، تاریخی و مذهبی بر لزوم بهسازی و تکمیل مسیر‌های مواصلاتی این شهرستان تاکید کرد.

پروژه تونل هورامان یکی از طرح‌های مهم عمرانی سروآباد است که استاندار کردستان در این سفر از برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی آن خبر داد.

استاندار کردستان همچنین وعده راه اندازی شبکه تلویزیونی هورامان و تامین اعتبار را داد.

در این سفر مقرر شد ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سایت اداری و انتقال آب به زمین‌های کشاورزی اختصاص یابد.

بازدید از شرکت تولید قارچ، مدرسه ۱۴ کلاسه سروآباد و پروژه خط انتقال آب از رودخانه سیروان از دیگر برنامه‌های استاندار در سفر به سروآباد بود.