استاندار کردستان در سفر یک روزه خود به شهرستان سروآباد از پروژههای در حال انجام این شهرستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، استاندار کردستان با حضور در شهرستان سروآباد از پروژههای مهم عمرانی، کشاورزی و آموزشی منطقه اورامان بازدید کرد.
لهونی" با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند شهرستان سروآباد در حوزههای گردشگری، تاریخی و مذهبی بر لزوم بهسازی و تکمیل مسیرهای مواصلاتی این شهرستان تاکید کرد.
پروژه تونل هورامان یکی از طرحهای مهم عمرانی سروآباد است که استاندار کردستان در این سفر از برگزاری مناقصه و آغاز عملیات اجرایی آن خبر داد.
استاندار کردستان همچنین وعده راه اندازی شبکه تلویزیونی هورامان و تامین اعتبار را داد.
در این سفر مقرر شد ۲۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل سایت اداری و انتقال آب به زمینهای کشاورزی اختصاص یابد.
بازدید از شرکت تولید قارچ، مدرسه ۱۴ کلاسه سروآباد و پروژه خط انتقال آب از رودخانه سیروان از دیگر برنامههای استاندار در سفر به سروآباد بود.