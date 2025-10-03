به مناسبت سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، فیلم سینمایی اخت‌الرضا برای نخستین بار به زبان اردو دوبله و در چهار سانس در سینما ونوس قم اکران شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، با اشاره به ابتکاری بودن این حرکت گفت: این فیلم که روایتگر سفر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علی‌ها از مدینه به قم است، با همکاری مجموعه‌ای از مؤسسات فرهنگی، هنرمندان و تولیت حرم مطهر به زبان اردو برگردانده شده است.

محمدرضا سوقندی، افزود: این اقدام در راستای فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت راه‌اندازی نهضت ترجمه کتاب‌ها و فیلم‌های فاخر انجام گرفت و امیدواریم آغازی برای گسترش ترجمه آثار سینمایی دینی و انقلابی باشد.

وی تأکید کرد: دوبله این فیلم توسط طلاب و فعالان فرهنگی اردو زبان مقیم قم و با همکاری جامعه المصطفی صورت گرفته است و نمایش آن برای اردو زبانان مقیم قم رایگان خواهد بود.

اکران این فیلم امروز در چهار نوبت ساعت ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ در سینما ونوس واقع در بلوار غدیر برگزار می‌شود و برآورد شده است بیش از هزار نفر از مخاطبان اردو زبان به تماشای آن بنشینند.