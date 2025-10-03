به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: حرکت شایسته مدارس تکاب برای انس نوجوانان با نماز، قابل ستایش است.

امام جمعه تکاب گفت: حرکت ارزشمند مدیران، معلّمان و معاونین پرورشی مدارس و همچنین اداره آموزش و پرورش شهرستان تکاب در زمینه انس دادن نوجوانان عزیز با نماز، حرکتی شایسته و قابل ستایش است. به‌ویژه اقدام پسندیده مدیر و معاونین مدرسه حضرت رقیه‌سلام‌الله‌علی‌ها در برپایی نماز جماعت در حسینیه اعظم، نمونه‌ای روشن از اهتمام به تربیت دینی نسل آینده است.

وی سپس با عرض تبریک هفته نیروی انتظامی گفت: خدمات و تلاش‌های نیرو‌های انتظامی و خانواده‌های محترمشان قابل تقدیر است و از خدمات خالصانه نیروی انتظامی تشکر می‌کنیم.

وی گفت: نیروی انتظامی با الهام از تألیمات اسلامی همواره آماده جان نثاری برای مردم و نظام است.

حجت الاسلام کوهی افزود: همکاری با نیروی انتظامی یه وظیفه ملی است.

وی گفت: کاروان صمود پژپاک مقاومت جهانی است

حجت الاسلام کوهی افزود: رژیم صهیونی با حمله به کاروان بشر دوستانه صمود خواست صدای مقاومت جهانی را قطع کند، اما اشتباه کرد چرا که اعلان جهانی حمایت از مقاومت و مردم مظلوم غزه با همین حرکت دشمن صهیونی آغاز شد.

وی سپس به تلاش جمعی از مسؤلان برای خصوصی سازی معدن طلای زرشوران اشاره کرده و کفت: اگر قرار است این امر تحقق یابد سود و منفعت این مار به جیب چه کسانی خواهد رفت؟!