مدیرکل بهزیستی هرمزگان گفت: آیین مهر و گفتوگو در دبستان سعدی محله آیتالله غفاری بندرعباس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سامیه جهانشاهی افزود: این مراسم همزمان با روز جهانی سالمندان برگزار شد.
وی با بیان اینکه مراکز مهر و گفتوگو خانه دوم سالمندان در محله هستند، گفت: مراکز مهر و گفتوگو فضاهای اجتماعمحور ویژه سالمندان و بازنشستگان هستند که با هدف ایجاد محیطی دوستانه، حمایتی و پرنشاط برای این گروه راهاندازی میشوند.
جهانشاهی افزود: این مراکز مکانیاند که سالمندان بتوانند در آن با هم ارتباط برقرار کنند، تجربههایشان را به اشتراک بگذارند، از احساس تنهایی رها شوند و در فعالیتهای گروهی و آموزشی شرکت نمایند.
وی گفت: طرح مهر و گفتوگو یکی از ۱۸ طرح ملی سازمان بهزیستی کشور است که برای توسعه خدمات اجتماعمحور و توانمندسازی سالمندان در محلات، راه اندازی شده است.
مدیرکل بهزیستی هرمزگان دبستان سعدی واقع در محله آیت الله غفاری بندرعباس را به عنوان مدرسه پایلوت اجرای طرح سلام معرفی کرد و افزود: جمعیت سالمند این محله دو هزار و ۸۶۹ تن است.