۲۰ مرکز غیرمجاز دندان‌پزشکی در مشهد، از ابتدای سال تاکنون به دلیل تخلفات شدید، پلمب و به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر امور دندان‌پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در شش‌ماه نخست امسال، با انجام ۱۶۲ مورد بازدید از واحد‌های دندان‌پزشکی، این تعداد واحد متخلف شناسایی شدند.

دکتر مرتضی فغانی با تأکید بر ضرورت دقت بیماران در انتخاب مراکز معتبر افزود: مردم هنگام مراجعه به مراکز دندان‌پزشکی باید به وجود تابلو و شماره نظام پزشکی دندان‌پزشک توجه کنند و پیش از مراجعه، از واجد شرایط بودن مرکز و فرد ارائه‌دهنده خدمات اطمینان یابند.

او توصیه کرد افراد به هیچ عنوان صرفاً به دلیل پایین بودن هزینه درمان، سلامت خود را به خطر نیندازند و با اشاره به الزامات قانونی در این حوزه، اظهار داشت: همان‌گونه که حضور داروساز به عنوان مسئول فنی در داروخانه الزامی است، در حوزه دندان‌پزشکی نیز وجود دندان‌پزشک مسئول فنی در مطب، کلینیک، درمانگاه و بیمارستان الزامی است و هیچ فرد غیرمتخصصی حق انجام اقدامات درمانی در این مراکز را ندارد.

وی ادامه داد: طبق قوانین موجود، حضور هم‌زمان دو دندان‌پزشک در یک مطب ممنوع است و هر مطب در هر شیفت باید تنها توسط یک دندان‌پزشک اداره شود که این قانون شامل کلینیک‌ها، درمانگاه‌ها و بیمارستان‌ها نمی‌شود.

مدیر امور دندان‌پزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد توصیه کرد: مردم می‌توانند پیش از مراجعه به دندان‌پزشک، نام او را در اینترنت جست‌و‌جو کنند تا از داشتن شماره نظام پزشکی و اعتبار محل فعالیت اطمینان حاصل کنند؛ در غیر این صورت، مراجعه به چنین مراکزی می‌تواند پیامد‌های جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.

فغانی در پایان هشدار داد: ارائه خدمات دندان‌پزشکی توسط افراد فاقد صلاحیت می‌تواند منجر به بروز آسیب‌های جدی نظیر عفونت، پارگی بافت، آسیب به اعصاب و حتی از دست دادن دندان شود؛ از این رو نظارت دقیق و هوشیاری مردم در انتخاب مراکز معتبر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.