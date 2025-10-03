اختتامیه فعالیتهای قرآنی تابستانی در خوی برگزار شد
آیین اختتامیه جلسات قرآن دانشآموزی در شهرستان خوی با حضور جمعی از مسئولان، خانوادهها و قرآنآموزان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ در این برنامه که به همت کانونهای قرآن و پایگاههای فرهنگی ـ مذهبی مساجد خوی برگزار شد، از میان قرآنآموزان شرکتکننده، ۴۰ نفر موفق به حفظ بخشهای مختلفی از قرآن کریم شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.
حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی در این آیین با تأکید بر ضرورت توجه به قرآن در زندگی فردی و اجتماعی گفت: آموزش و انس با قرآن باید از سنین پایه آغاز شود تا نسل آینده جامعه بر اساس معارف الهی تربیت یابد.
وی افزود: سرمایهگذاری در آموزش قرآن بهویژه برای دانشآموزان، تضمینکننده استمرار فرهنگ اسلامی و تقویت هویت دینی در جامعه است.
در ادامه این مراسم، استاد ولی نوروزی مسئول مؤسسه قرآن سفیران شهید سلیمانی نیز با ارائه گزارشی از فعالیتهای قرآنی این مرکز اظهار داشت: مؤسسه با برگزاری کلاسهای آموزش روخوانی، روانخوانی، تجوید و حفظ، زمینه انس هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان با کلام وحی را فراهم کرده است.
وی گفت: ثمره این تلاشها، پرورش دهها قرآنآموز در رشتههای مختلف قرآنی و گسترش فرهنگ انس با قرآن در میان خانوادههاست و این مسیر با همراهی مردم و حمایت نهادهای فرهنگی با جدیت ادامه خواهد داشت.
این مراسم با قرائت قرآن، اجرای سرودهای مذهبی و تجلیل از حافظان دانشآموز پایان یافت.